Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın elinden alarak Gedson Fernandes’i kadrosuna katan Beşiktaş, sürpriz bir haberle adeta yıkıldı. Portekizli yıldızın transferini KAP’a bildiren Siyah-Beyazlı ekip, Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor’un hamlesiyle elinden kaçırdı.

KAP’A BİLDİRİLDİ

Gedson transferinde sona gelen Beşiktaş, "GedSoon" notu ile taraftarlara seslendi. Transferini duyurduktan sonra KAP’a bildirim yapan Siyah-Beyazlı ekip, Gedson Fernandes için 6 milyon euro bonservis ödemesi yapacak. Bu bedel 5 yıla yayıldı. Portekizli futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı.

KAP'a bildirildi.

RİZESPOR’A KİRALANDI

Beşiktaş’a gitmesi beklenen Gedson, Çaykur Rizespor’a 6 aylığına kiralandı. Karadeniz ekibi Portekizli yıldızı özel uçakla getirdi. Yıldız futbolcu uçağın içinde Rize çayı ile paylaşımda bulundu.

Gedson Fernandes'in paylaşımı.