Türkiye Gazetesi

Ozan Tufan ile aynı uçakla İstanbul’a gelmesi beklenen Danny Rose transferinden vazgeçildi. Fenerbahçe’nin her konuda anlaştığı tecrübeli sol bekten son anda vazgeçti.

MENTAL OLARAK HAZIR DEĞİL

Tottenham’daki gösterdiği performansıyla İngiltere Milli Takımı’nın vazgeçilmezi olan Rose, mental ve kilo problemlerinden dolayı düşüşe geçti. Ozan Tufan gibi Watford'da ilk tercihler arasına giremedi.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Danny Rose transferine sıcak bakmayan Fenerbahçe taraftarı da bu transfere karşı çıktı. Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyadan olumsuz tepkileriyle transferin iptal olmasındaki en büyük etken oldu.

Fiziksel olarak hazır değil.