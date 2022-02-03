Türkiye Gazetesi

Hakan Dede ile Spor Bülteni’ne bağlanan Beşiktaş Kongre Üyesi ve futbol yorumcusu Bülent Uslu, Gedson Fernandes transferinin perde arkasını anlattı. Beşiktaş hakkında önemli açıklamalarda bulunan Uslu, müjdeli haberi TGRT ekranlarında duyurdu. Öte yandan Uslu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin aklındaki hoca ismini de dile getirdi.

GEDSON TRANSFERİNİN PERDE ARKASI

TGRT ekranlarına konuşan Beşiktaş Kongre Üyesi Bülent Uslu, Gedson Fernandes transferiyle ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu Bülent Uslu, Beşiktaş’ın bilerek Gedson transferinden vazgeçtiğini, nedeninin ise Siyah-Beyazlı ekibin dünyaca ünlü bir golcü ile anlaşma aşamasında olduğunu belirtti.

Bülent Uslu, TGRT Haber ekranlarında Hakan Dede ile Spor Bülteni'nde önemli açıklamalarda bulundu

ŞENOL GÜNEŞ’İ İSTİYOR

Öte yandan Başkan Ahmet Nur Çebi’nin geleceğe yönelik bir takım kurmak istediğini belirten Bülent Uslu, yapılan planlama hakkında da bilgi verdi. Uslu, Ahmet Nur Çebi’nin Beşiktaş’ın başına Şenol Güneş’i getirmek istediğini ve ona göre bir kadro planı yapmak istediğini söyledi.