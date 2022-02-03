Türkiye Gazetesi

Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Pena, Pulgar ve Gomis’i renklerine bağlayan Sarı-Kırmızılılar, Semih Kaya ile anlaştı. 30 yaşındaki futbolcu kampa dahil edildi.

SEMİH KAYA İKİNCİ KEZ GALATASARAY’DA

Galatasaray teknik direktörü Torrent’in bu transfere onay verdiği belirtildi. Semih Kaya’nın "Ben Galatasaray'dan gelecek göreve hazırım. Hiçbir detay konuşmam" sözleri ise transferde önemli etkilerden biri oldu. Deneyimli stoper, Galatasaray'da yarım sezon forma giyecek.

İkinci kez Galatasaray'a transfer oldu.