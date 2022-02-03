Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu da koronavirüse yakalandı. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada; "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır.." denildi.
Tarkan koronavirüse yakalandı: İyi ki aşılıyım Koronavirüsten korunmak için konser programlarına ara veren ve ailesiyle aylarca kendisini karantinaya alan Tarkan koronavirüse yakalandı. Megastar, test sonucunun pozitif çıktığını sosyal medyadan açıkladı.
Meral Akşener koronavirüse yakalandı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Ahmet Ağaoğlu korona oldu
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu da koronavirüse yakalandı. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada; "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır.." denildi.
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