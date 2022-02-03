Galatasaray, Alanyaspor maçı öncesi oyuncu ve teknik ekibe Covid-19 PCR testi yaptı. Futbolculardan Omar Elabdellaoui'nin test sonucu pozitif çıktı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Elabdellaoui'nin karantina ve izolasyon süreçlerinin başladığı kaydedildi.
Semih Kaya ikinci kez Galatasaray’a transfer oldu! Yeni Malatyaspor’dan ayrılan Semih Kaya, yeniden Galatasaray’a döndü. 30 yaşındaki deneyimli stoper, Sarı-Kırmızılılara ikinci defa dönüş yaptı.
Eski Galatasaraylı futbolcu Deandre Yedlin ABD'ye transfer oldu Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami, Galatasaray'dan ayrılan Deandre Yedlin'i kadrosuna kattı.
Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran’ın paylaşımları Galatasaray taraftarını çıldırttı! Sezon başından beri transferi için uğraşan Galatasaray, Gedson Fernandes’i Beşiktaş’a kaptırdı. Siyah-beyazlı ekiple sözleşmeye imzalayıp Çaykur Rizespor’a kiralanmasıyla gündem olan Gedson, herkesi şaşırtmış durumda. Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran’ın konuyla ilgili yaptığı paylaşımlar ise Galatasaray taraftarının tepkisini çekti. Yorumlar üst üste geldi.