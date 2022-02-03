Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre; Ozan Tufan ve Serdar Dursun listeye eklenirken, Diego Rossi ve Miguel Crespo listeye dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 23 kişilik liste şöyle:

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Serdar Dursun, Enner Valencia, Mergim Berisha.

Ozan Tufan ile aynı uçakta gelecekti! Fenerbahçe Danny Rose transferinden vazgeçti Kadrosuna Ozan Tufan’ı katan Fenerbahçe, Danny Rose transferinin ucundan döndü. Her konuda anlaşmaya varılan sol bek, Ozan Tufan ile aynı uçakta gelecekti. Ancak kondisyon ve fiziksel olarak yetersiz görülen Rose transferinden son anda vazgeçildi.

Fenerbahçe Diego Costa sürprizi! Yıldız oyuncunun kararı bekleniyor UEFA Konferans Ligi için güncel oyuncu listesini bugün teslim etmesi gereken Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gol hattındaki sorunu çözmek isteyen Sarı-lacivertli ekip, 33 yaşındaki yıldız golcü Diego Costa’ya teklifte bulundu. İspanyol yıldız yönetimden düşünmek için süre istedi.

İsmail Kartal’ın teklifini geri çevirmedi! Ozan Tufan Fenerbahçe’ye geri döndü Fenerbahçe’den İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a gönderilen Ozan Tufan, tekrardan Sarı-Lacivertlilere geri döndü. İsmail Kartal’ın istemesiyle geri dönme kararı alan Ozan Tufan, bugün İstanbul’da olacak.