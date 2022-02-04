Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de en yakın rakibi Konyaspor’un dokuz puan önünde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu önemli olanın iyi başlamak değil iyi bitirmek olduğunu söyledi. Abdullah Avcı’nın ve oyuncuların şu ana kadar olan bölümdeki performanslarının mutluluk verici olduğunu belirten Ağaoğlu “Şampiyonluk için herkes birbirine kenetlendi. Geleceğin Trabzonspor’u birlikte inşa edip çok güzel günler göreceğiz” dedi.

Hasret bitecek

Ağaoğlu, “Camianın her birleşeni, taraftarı, futbolcusu, divan üyesi, personeli, kısacası senelerdir içinde biriktirdiği büyük özleme cevap arayan herkes birbirine sımsıkı kenetlendi. Başarı formülünün çarpan hanesine her şeyden önce bu dayanışma yazılmalı. Şampiyonluk bizim için bir son değil çok daha güzel günlerin başlangıcı olacak” dedi. Bu arada Covid-19 testi pozitif çıkan Başkan'ın izolasyona alınıdğı ve tedavisinin başladığı açıklandı.

TEST SONUCU NEGATİF

Trabzonspor’un Yunan yıldızı Bakasetas, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanmış ve karantinaya alınmıştı. Yunan oyuncunun dünkü sonucu negatif çıktı. Yeniden teste girecek olan Bakasetas, temiz çıkarsa bugünden itibaren takımla çalışmalara başlayacak.

Trabzonspor’da sürpriz gelişme! Uğurcan Çakır'ın bonservis bedeli belli oldu Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, dünya devlerinin radarına girmiş durumda. Performansıyla önemli kulüplerin ilgisini çeken milli kaleci Uğurcan Çakır’ın transfer olup olmayacağı ise merak konusu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çakır için menajerleri devre dışı bırakarak gelen teklifler için Mart ayını beklediklerini söyledi. Bu süre zarfında ise takımın konsantrasyonunun bozulmasına müsaade edilmeyecek. Genç kaleci için taban fiyat ise 20 milyon euro olarak belirlendi.