Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın, Gedson Fernandes transferinin yankıları daha azalmamışken bir bomba daha patlamak üzere. Siyah beyazlılar, Cimbom’un elinden aldığı Gedson’dan sonra sarı kırmızılıların eski yıldızı Henry Onyekuru’nun da peşine düştü. Rakibine lig tarihinin en büyük çalımlarından birini atan Beşiktaş, bununla da yetinmeyerek Nijeryalı yıldızla görüşmelere başladı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Larin ile anlaşamayan, N’Koudou’nun da uzun süreli sakatlıklarından dolayı hücum hattının soluna oyuncu arayan siyah beyazlılarda sportif direktör Ceyhun Kazancı’ya transfer için tam yetki verilmiş durumda.

Yunanistan’da mutsuz

Galatasaray’ın daha önce üç defa kiralayıp başarılı performansına rağmen geri gönderdiği Henry Onyekuru’nun bonservisinin alınması planlanıyor. Siyah beyazlı yönetimin, 24 yaşındaki Onyekuru’yu da aynı Gedson Fernandes gibi gelecek sezonun kadrosu için düşünüyor. Olimpiakos’a 4,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Henry Onyekuru, Yunanistan’da istediği ortamı bulamadı. Yunan ekibi de Onyekuru’yu satmaya hazır. “Beşiktaş’ta oynamak ister misin” sorusuna olumlu cevap veren Onyekuru için Kazancı önümüzdeki günlerde Atina’ya giderek transferi bitirmeye çalışacak.

İDMANLARA BAŞLADI

Antalya kampını tamamlayan siyah beyazlılar bir günlük iznin ardından dün yaptığı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Yaşadığı sakatlık sebebiyle kampı terk etmek zorunda kalan Rachid Ghezzal dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

GEDSON İMZAYI ATTI

Ara transfer döneminde ortalığı birbirine katan Gedson Fernandes, altı aylığına Çaykur Rizespor’a imza attı. Gedson, Beşiktaş hakkında yorum yapmaktan kaçınırken Galatasaray sorusuna da “Başka kulüplerden de teklifler aldım ama artık o tekliflerin bir önemi yok. Ben Rize’yi seçtim ve artık buradayım. Elimden geleni yapacağım” dedi.

Suyunu çıkaracağız

Çaykur Rizespor Başkan Tahir Kıran da “Gedson transferi bizim ikna kabiliyetimizdir, bunu biz başardık. Önümüzde 15 maç var, o süreçte Gedson’un suyunu çıkaracağız. Bonservisi Beşiktaş’ta, bir dahaki satıştan Benfica yüzde 50 pay alacak. Önümüzdeki sezon Beşiktaş’ta oynayacak, orada oynamaktan da gurur duyacaktır” dedi.