Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Gedson Fernandes transferinde hüsrana uğrayan Galatasaray, orta sahayı Fiorentina’dan Erick Pulgar’la takviye etti. Önceki gün Şili’nin Bolivya’yı deplasmanda 3-2 yendiği Dünya Kupası eleme maçında 70 dakika görev yapan millî oyuncu dün İstanbul’a geldi. Millî takım kampında uzaktan imzayı atan Pulgar, sarı kırmızılılar tarafından UEFA lisesine de eklenmişti. İstanbul’da sağlık kontrollerinden geçirilen oyuncu dün gece de kiralık sözleşmeyi imzaladı.

Güveni boşa çıkarmam

Fiorentina’nın 2019 yılında 12,3 milyon avro bedelle kadrosuna kattığı Erick Pulgar tam bir ‘kilit pas’ ustası. Bu sezon Mor Menekşeler’de sadece 8 maçta görev yapan 28 yaşındaki ön libero önceki iki sezon ise adından çok söz ettirmişti. Pulgar 2018-19 sezonunda beş büyük ligde en fazla kilit pas atan (32) futbolcular içinde ilk üçteydi. Pulgar'ın ilk sözleri, "Bana duyulan güven için minnettarım. Bunu boşa çıkarmayacağım. Takıma çabuk alışacağım" şeklinde oldu.

LİSTE GÜNCELLENDİ

Kadrosuna Pena, Gomis ve Pulgar’ı katan Galatasaray, UEFA listesini güncelledi. UEFA’ya gönderilen listede üç yeni transfer yer alırken sakatlığı süren Mbaye Diagne ile kiralık gönderilen Luyindama ve sözleşmesi feshedilen DeAndre Yedlin’in isimleri çıkarıldı.

Geçen sezon Pulgar:

> En yüksek reytingli dördüncü oyuncu

> Frikikten gol atan tek oyuncu

> Pas yüzdesi en yüksek dördüncü oyuncu

> Kilit pas ortalaması en yüksek üçüncü oyuncu

> En çok top çalan 3. oyuncu

> En çok defansif aksiyonda 2. oyuncu

Semih Kaya yeniden Galatasaray'da Galatasaray Kulübü, bonservisi elinde bulunan Semih Kaya'yı transfer ettiğini duyurdu. Altyapısında yetiştiği Galatasaray'la yeniden sözleşme imzalayan yıldız futbolcu, çok mutlu olduğunu açıkladı.

Burak Elmas müjdeyi duyurmuştu: Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı Galatasaray Kulübü, Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.