Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Teknik direktörlük koltuğunu geçici olarak İsmail Kartal’a teslim eden Fenerbahçe’de yeni sezon için temaslar Joachim Löw’le yoğunlaşmışken, Hollanda’da sarı lacivertlileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Başkan Ali Koç’un gözdelerinden Roger Schmidt, yeni sezonda PSV’de çalışmayacağını belirterek Hollanda devinin sözleşme uzatma teklifini geri çevirdi. 54 yaşındaki Alman hocanın yeni ufuklara yelken açma kararı Fenerbahçe camiasında heyecanla karşılandı.

Tecrübe farkı

Joachim Löw her ne kadar Başkan Ali Koç’un gönlünde yatan aslan olsa da, Alman hoca ile defalarca görüşen ve prensipte anlaşan Koç’un nihai kararını Schmidt’le kuracağı temastan sonra vereceği öne sürüldü. Schmidt’i Löw’den farklı kılan kulüp takımı tecrübesi. 2004’te ayrıldığı Austria Wien’den sonra kulüp takımı çalıştırmayan Löw’ün aksine Schmidt, bütün başarılarını bu kulvarda yaşadı. Löw’den daha genç olması da Schmidt’in bir diğer avantajı olarak görülüyor.

OZAN TUFAN HAZIR KITA

Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de dün Ozan Tufan fırtınası esti. Watford’dan dönen Ozan antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Ozan’ın performansından memnun olan İsmail Kartal’ın tecrübeli oyuncuyu Başakşehir maçında ilk on birde düşündüğü öğrenildi. Millî takımlardan dönen Tisserand ve Kim de takımla çalışırken, Mesut ve Altay bireysel program uyguladı. Novak ve Gustavo’nun tedavisine devam edildi.

YERLİYE KALDI

Sol bek için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe lejyonerleri rafa kaldırdı. Koman, Schulz ve Rose’dan farklı gerekçelerle vazgeçen sarı lacivertlilerin hedefinde Uğur Çiftçi var. Sivas’ın ilk talepleri yüksek olsa da Fenerbahçe tecrübeli oyuncu için pazarlığı sürdürüyor.

KONFERANS YAKLAŞIYOR

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu açıklandı. Buna göre sarı-lacivertli takıma yeniden dönen Ozan Tufan ve forvet oyuncusu Serdar Dursun listeye eklenirken, Diego Rossi, Midtjylland'a kiralık gönderilen Max Meyer ve Miguel Crespo listeye dahil edilmedi.

Fenerbahçe Konferans Ligi kadrosunu açıkladı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında yer alacak kadroyu duyurdu.

Ozan Tufan ile aynı uçakta gelecekti! Fenerbahçe Danny Rose transferinden vazgeçti Kadrosuna Ozan Tufan’ı katan Fenerbahçe, Danny Rose transferinin ucundan döndü. Her konuda anlaşmaya varılan sol bek, Ozan Tufan ile aynı uçakta gelecekti. Ancak kondisyon ve fiziksel olarak yetersiz görülen Rose transferinden son anda vazgeçildi.