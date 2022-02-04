Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de zirve yarışının gerisinde kalan iki dev kulüp Galatasaray ve Beşiktaş, sezonun kalanında iyi bir performans göstermek ve gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için harekete geçti. Devre arası transfer döneminde şimdiye dek beklentileri karşılayamayan iki ekip, Gedson konusunda karşı karşıya geldi, ipler gerildi.

GALATASARAY'DAN MİSİLLEME HAZIRLIĞI

Siyah beyazlılar, sarı kırmızılıların gündeminde olan Gedson Fernandes'i kadrosuna katınca hem yönetim içinde hem de taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Sezon başında da Ghezzal ve Rosier için kapışan ezeli rakipler arasında atılan bu son transfer çalımının ardından Galatasaray, misilleme hazırlığında.

İddialara göre; Portekizli yıldız Gedson'un Beşiktaş'a gitmesi ve ardından Rizespor'a kiralanması Galatasaray yönetimi içinde büyük tepkiyle karşılandı. Bu transfere misilleme hazırlığında olan yönetimin hedefindeki isim ise Cyle Larin.

Bu sezon Süper Lig'de18 maça çıkan Larin, takımına 6 gol, 1 asistlik katkı sağladı

'ETİK OLMAZ' DEMİŞTİ

Takvim'in haberine göre; Galatasaray, sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Kanadalı yıldız futbolcu için harekete geçme kararı aldı. Siyah beyazlı kulüple anlaşma sağlayamayan Larin'in menajerinin geçtiğimiz günlerde Galatasaray'la temas kurduğu ancak Başkan Burak Elmas'ın 'etik olmaz' gerekçesi ile görüşme yapmadığı iddia edildi.

Gedson transferinin ardından Elmas'ın Larin'in transferi için kurmaylarına talimat verdiği öğrenildi. Sarı kırmızılılar, yıldız futbolcuyu bitirerek hem önemli bir takviye yapmak hem de Beşiktaş'a darbe vurmak istiyor.

BURAK ELMAS: İSTESEYDİK ALIRDIK

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş'ın Gedson transferinin ardından 'İsteseydik alırdık' demişti. Elmas, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Gedson'u isteseydik alırdık. Önceliğimiz olmadığı için almadık. Biz burada bulunduğumuz sürece Galatasaray'ın geleceğini düşünerek hareket ediyoruz. Dünden bu yana telefonuma küfürlü hakaretler geliyor. Kulübü sosyal medya ile yönetme alışkanlığının kulübü getirdiği noktada ortada. Makul eleştirileri iyi niyetle dinliyoruz. Fakat Galatasaray'ın kurtulacağı yer Yönetim Kurulu masasıdır. "

Beşiktaş KAP'a bildirdi, Rize imzayı attrıdı: İşte Gedson transferinin detayları Beşiktaş'ın, Benfica'dan bonservisini aldığı ve bu sezonu kiralık olarak Çaykur Rizespor'da geçirecek olan Gedson Fernades transferinin detaylarını, KAP'a bildirdi.

Burak Elmas’tan çarpıcı Gedson Fernandes itirafı: İsteseydik alırdık Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulüp kanalından Gedson Fernandes ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Sınırsız yabancı hakkımız yok. Opsiyonu açık tutmak istedik. Gedson’u isteseydik alırdık, önceliğimiz olmadığı için almadık" dedi.