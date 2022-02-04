Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın yeni transferi Bafetimbi Gomis’in sözleşmesindeki detaylar dikkat çekti. Sarı-Kırmızılı ekiple 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Gomis, maç sayısı, gol, asist ve başarılara göre özel primler alacak.

GOL VE ASİST BAŞINA PRİM VERİLECEK

Kadro maliyetlerini ve takım yaşını düşürmek için özel çaba gösteren Başkan Burak Elmas, 36 yaşındaki Bafetimbi Gomis için Galatasaray tarihinde görülmemiş bir kontrat imzaladığı ortaya çıktı. 1,5 yıllık olduğu tahmin edilen sözleşmede Fransız golcü, net maaşının yanı sıra atacağı goller, yapacağı asistler, oynayacağı maçlar ve kazanacağı başaralar için ayrı ayrı prim alacak.

NEF Stadyumu'nda ilk pozu.

GALATASARAY TARİHİNDE BİR İLK

Kontratın detaylarına bakıldığı zaman, Fransız yıldızın bu sezon 800 bin Euro ne maaş alacağı ve 15 gol atarsa 100 bin Euro daha kazanacağı öğrenildi. Öte yandan Gomis, atacağı goller ve asistler içinde prim alacak. Galatasaray tarihinde daha önce oyunculara asist karşılığında prim verilmediği, bu bonusun Gomis’e özel konulduğu iddia edildi.

GELECEK SEZON TUTULMASI PLANLANIYOR

Gelecek sezon içinde takımda tutulması planlanan Gomis’in gelecek sezon kontratı daha da güçlenecek. 2022-2023 sezonunda 1.7 milyon Euro net maaş kazanacak olan yıldız oyuncu forma giydiği 10'uncu, 20'nci ve 30'uncu maçlara özel prim alacak. Gol ve asist primleri de aynen geçerli olacak. Yıldız oyuncu ayrıca Galatasaray ile gelecek sezon şampiyon olması halinde 250 bin Euro daha cebine koyacak.