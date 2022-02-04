Türkiye Gazetesi

Süper Lig'e verilen arada kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Antalyaspor, Palmeiras forması giyen Brezilyalı forvet oyuncusu 35 yaşındaki Luiz Adriano'yu transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin Luiz Adriano" başlığıyla yapılan paylaşımda, Brezilyalı futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

"FORVET GELMEZ DEDİLER, GELDİ"

Sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, futbolcuya da yer verildi. Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağmasına ilişkin haberlerle başlanan videoda, kırmızıbeyazlı formayı giyen Adriano'nun "Bu güzel şehirle ilgili bana bilgi verilirken hep Antalya'nın memleketim gibi olduğundan bahsettiler. Hem insanı hem de havası sıcaktır dediler. Soğuk bize göre değil dediler. Sosyal medyadan takip ettiğimi kadarıyla da kar yağmaz dediler. Yağdı. Forvet gelmez dediler. Geldi. Ben Luiz Adriano. Olmaz denilenleri gerçekleştirmek için buradayım" ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Kariyerine Internacional'de başlayan, ardından Shakhtar Donetsk, Milan, Spartak Moskova ve Palmeiras formaları giyen 35 yaşındaki Adriano, uzun süre Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

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