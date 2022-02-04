Türkiye Gazetesi

23 yaşındaki Jean Pyerre’yı kadrosuna katan Giresunspor, kötü haberle yıkıldı. Konyaspor maçı öncesi sağlık kontrollerinden geçen 23 yaşındaki futbolcunun testislerinde tümör tespit edildi.

TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Giresunspor’un 1,5 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı Jean Pyerre’in şüphe üzerine yapılan sağlık kontrollerinde testislerinde tümör tespit edildi.

Takımla beraber antremanlara çıkmıştı.

SÖLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Alınan kötü haberin ardından Giresunspor, 23 yaşındaki oyuncu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIMDA BULUNDU

Aldığı haberle şok olan Jean Pyerre, sağlık durumu hakkında kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Pyerre, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

“Bazı durumlar bir işaret olarak hayatımızda olur. Tüm tetkikleri yaptıktan ve Giresunspor ile sözleşme imzaladıktan sonra testislerimden birinde küçük bir tümör tespit edildi. Durum hassas ancak iyileşme olasılığı yüksek. Ve olacak. Benim kararım Brezilya’ya dönüp hastalığımı güvendiğim doktorlarla ve ailemin yanında tedavi etmek. En iyi şekilde iyileşmekten ve bu engeli aşmaktan yorulmanız için başka seçeneğim yok. Benimle bu anı yaşayan herkesin anlayışına minnettarım. Hadi bir savaş daha yapalım!”