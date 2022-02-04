Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürürken, başkan Ahmet Nur Çebi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Çebi'nin o sözleri;

Gedson planlarımız arasında olan bir futbolcuydu. Biz geçen seneden beri bu transferi yapmayı planlıyorduk. Bugün şartlarımız yerine geldi. Başka bir takımın ilgilenmesi sonucu aldığımız bir futbolcu değil.

"MUTLU ETTİYSEK NE ALA"

Taraftarın istediği, hoşlandığı, sevdiği futbolcular vardır. Onların transferinin yapılmasını isterler. Yapıldığı zaman da mutlu olurlar. Biz kendi transferlerimizi planlamalarımız içerisinde yapıyoruz. Taraftarı da mutlu ettiysek ne ala.

"AYRILMAK İSTEMİYORLAR"

Kadro dışı kalan arkadaşlarımız maalesef ayrılmak istemiyor. Bu nasıl bir meslek anlayışıdır anlayamıyorum. Yan sahada koşu yapıyorlar. Bu kafayla Beşiktaş'a hizmet etme düşünceleri olmadığını görüyoruz. Gelen tekliflere olumsuz yanıt veriyorlar.

"UYGUN ŞARTLAR OLUŞURSA..."

Uygun şartlarda anlaşabildiğimiz oyuncular olursa transferlerimiz devam edecektir. Fakat devre arası için başka transfer düşüncemiz yok. Takımımıza, oyuncularımıza güveniyoruz.

"GEDSON BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ"

Gedson, Galatasaray'ın önceliği olmayabilir ama bizim için önemliydi. Galatasaray ve Beşiktaş sahada rekabet içerisindedir, transferde değil. Gedson transferi ne Beşiktaş'ı yukarı çeker, ne de Galatasaray'ı aşağı çeker. Ben hala şampiyon olacağımız hissi ve amacını taşımaya devam ediyorum. Bu nedenle taraftarlarımızın da desteklerini esirgememelerini istiyorum.