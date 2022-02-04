Türkiye Gazetesi

Son dakika Fenerbahçe haberlerine bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz yıl Arsenal'den ayrılan ve sarı lacivertlilere transfer olan Mesut Özil'in geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Uzun süredir takımdan ayrılacağına dair iddialar ortaya atılan dünyaca ünlü yıldız futbolcuya Asya'dan sürpriz bir talip çıktı.

Endonezya Ligi'nde yer alan Cilegon, Özil'e talip olduğunu açıkladı. Fenerbahçe'ye gelmeden önce de Asya ligi takımlarından teklif alan dünyaca ünlü yıldızın ve Fenerbahçe'nin bu teklife nasıl cevap vereceği ise merak konusu oldu.

"MESUT'A YOĞUN İLGİMİZ VAR"

Endonezya'dan Pikiran-Rakyat'ın verdiği habere göre; Endonezya Ligi'nde yer alan Cilegon, Mesut Özil'e talip olduğunu açıkladı. Habere göre kulübün sahiplerinden Rudy Salim, "Mesut Özil'e yoğun ilgimiz var. Daha önce de bunun için çalışmıştık. Onu transfer etmek istediğimiz şeklindeki açıklamalarımız şaka değildi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de bu sezon 23 maça çıkan Özil, 8 gol attı ve 2 asist kaydetti. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.

İsmail Kartal: Mesut Özil en iyisini ortaya koyamadı Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Mesut Özil'in futbol kalitesine değinerek, yıldız oyuncunun en iyisini ortaya koyamadığını dile getirdi. Kartal, Fenerbahçe'nin 3 kulvarda savaştığını söyledi.

Fenerbahçe ile Mesut Özil arasındaki ipler koptu! Sezon sonu gidiyor Büyük umutlarla Fenerbahçe’ye transfer olan Mesut Özil, beklentilerin çok uzağında kaldı. Başkan Ali Koç’un kendisine verdiği şansları bir türlü değerlendiremeyen Özil, bir türlü istediği performansı yakalayamıyor. Teknik direktörlerle ilgili sorun yaşan yıldız oyuncunun Fenerbahçe’den gideceği kesinleşti. Mesut Özil’in sezon sonunda takımdan ayrılması beklendiği belirtildi.