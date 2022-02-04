Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın sezon başından beri istediği Gedson Fernandes’i tarihi bir transfer çalımıyla anlaşan Beşiktaş, Portekizli genç oyuncunun sözleriyle adeta şaşkınlık yaşadı. Sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor’a kiralanan futbolcu, canlı yayında söyledikleriyle kafalarda soru işareti oluşturdu.

Gedson Fernandes'in açıklamaları şöyle:

“DİĞER TEKLİFLERİN BİR ÖNEMİ YOK ARTIK”

"Diğer kulüplerden teklifler oldu. Diğer tekliflerin bir önemi yok artık. Ben artık Rizespor oyuncusuyum. Elimden gelenin en iyisini göstereceğim. Benim için en önemli teklif Rizespor'undu. 83 benim için önemli. İlk giydiğim numaraydı. Bireysel amacımdan öte, takımın hedefine yöneleceğim. Ben buraya bireysel hedefler için değil takıma en iyi şekilde yardım etmek için geldim.

“TRANSFERİMLE ALAKALI BAŞKA ŞEYLER OLACAK”

“Beşiktaş hakkında konuşmak istemiyorum. Şu an Rizespor'un oyuncusuyum. Bir süre sonra transferimle alakalı başka şeyler olacak. Ben buraya elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Her gün daha iyisini vermeye ve daha iyi bir oyuncu olmaya çalışacağım. Bireysel hedeflerden daha çok takımsal hedeflere bakıyorum. Gelecek planlarımla ilgili daha ilerisini, daha sonra düşüneceğim.”

Basın toplantısı düzenlendi.

“BEŞİKTAŞ TARAFTARINA MESAJ VEREMİYORUM”

Tahir Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Benimle çok ilgilendi. Bu transfere katkısından ötürü müteşekkirim. Rizespor formasını da çok beğendim. Renkleri çok güzel. Umarım bana ve takıma şans getirir. Bu seneye odaklıyım. Beşiktaş taraftarına bir mesaj veremiyorum şu an."