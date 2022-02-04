Türkiye Gazetesi

Futbol takımındaki kötü gidişat nedeniyle taraftarların zaman zaman Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için 'istifa' seslerini yükseltmesi üzerine eski başkan Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki seçimlerde yeniden başkan adayı olabileceği iddia edilmişti. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Aziz Yıldırım, CAS Davası'nın geri çekilmesini talep eden dönemin UEFA Yönetimi’nde bulunan Şenes Erzik ve TFF eski Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın neden bu durumu talep ettiğini sorarken, 4 Nisan 2015’te Sürmene’de yaşanan takım otobüsünün kurşunlanması durumuyla ilgili ise, "Bu cinayet girişimi faili meçhul kalmamalıdır" dedi. Yıldırım, başkan adaylığı konusunda sessizliğini korudu.

"MANEVİ KAYIPLARIMIZIN TELAFİSİ YOK"

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz sürecine vurgu yaparak, "Ben ve arkadaşlarım Fenerbahçe Spor Kulübü’nde başkan ve yönetici olduğumuz için 3 Temmuz’daki operasyonu yaşadık. Bir yandan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün haklarını savunmak, büyük çınar ağacının tek bir yaprağını bile kaybetmemek uğruna karşımızdaki karanlık koalisyon ile mücadele ederken diğer yandan kendi onur ve şerefimiz için mücadele ettik. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakkımızda vermiş olduğu beraat kararlarının, 20 Aralık 2021 tarihinde Yargıtay tarafından onanması ile on yıldır devam eden süreç lehimize sona ermiştir. Bu dava, Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer aldığı şekli ile 15 Temmuz darbe girişimine giden yolda FETÖ Terör Örgütü'nün kilometre taşlarındandır" dedi.

Bugüne kadar bu uğurda telafisi imkansız maddi ve manevi kayıplarımız oldu. Kişisel olarak maddi kayıpları sineye çekmek zorundayız ve hiçbir şekilde dert etmiyoruz, ancak manevi kayıplarımızın maalesef hiçbir telafisi yoktur. Büyük kayıplarımızın olduğu bu mücadelede bizimle birlikte hareket eden, ağlayan, gülen, bizi asla yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımıza ve haklılığımıza inanarak, omuz omuza mücadele eden diğer kulüplerin taraftarlarına ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Aziz Yıldırım, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi

"DAVALARI AÇIYORUZ"

"Tüm süreç boyunca, şahsımı ve arkadaşlarımı itibarsızlaştırma amacıyla yapılmış tüm haksız uygulamalarla ilgili, sürecin bir parçası olan ve görevini kötüye kullanan herkes hakkında davaları açıyoruz" diyen Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"CMK madde 141’de düzenlenen 'Haksız koruma tedbirleri' (gözaltına alma ve tutuklama) ile alakalı tazminat davaları açacağız. Şahsım, İlhan Bey ve Şekip Bey buradan çıkacak tazminatları kuruşuna dokunmadan Fenerbahçe Eğitim Kurumları’na ve Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağız.

Daha önce yapmış olduğumuz kumpas suç duyurusu kapsamında haklarında yasal işlem yapılmayan, 3 Temmuz sürecine iştirak etmiş gazeteci, spor yazarı, televizyon yorumcusu, TFF yöneticisi ve çalışanları, İlhan Helvacı, Lütfi Arıboğan, Ebru Köksal, Yunus Egemenoğlu ile UEFA müfettişi Pierre Cornu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma yapılması için yeniden şikayet dilekçesi vereceğiz.

3 Temmuz sürecinde Hakim ve Savcı olarak rol alan kişiler hakkındaki hukuki süreç Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etmektedir. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay’da dava açılması halinde bu kumpas davasına da müşteki olarak katılacağız ve bu davanın takipçisi olacağız.

HMK madde 46’da yer alan 'Kayırma veya taraf tutma, yahut taraflardan birine olan kin ve düşmanlık sebebiyle hukuka aykırı bir hüküm veya karar verilmiş olması' ve 'Farklı bir anlam yüklenemeyecek kadar açık ve kesin bir kanun hükmüne aykırı karar veya hüküm verilmiş olması' maddelerine istinaden, hakim ve savcıların 3 Temmuz sürecindeki yargılama faaliyetlerinden dolayı (Özellikle yasa dışı dinleme sebebi ile) tazminat davaları açacağız."

BURSASPOR ŞAMPİYON OLMASA OPERASYON 2009'DA YAPILACAKTI

Süreçte yer alan savcı ve hakimlerin ikinci kez meslekten çıkarılmalarına karar verildiğini söyleyen Aziz Yıldırım, "Bu noktada sizlere önemli bir açıklama yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere 3 Temmuz soruşturmasını yürüten firari Mehmet Berk, ifade esnasında, Bursaspor şampiyon olmasa Fenerbahçe Spor Kulübü’ne operasyonun 2009 yılında yapılacağını söylemişti. Savcının bu söylemini kamuoyu ile paylaştım. Hukuk ekibimiz hakim ve savcılar hakkında açılacak davalara çalışırlarken çok önemli bir delile ulaştılar. Bu delil UYAP sisteminden elde edildi" dedi.

Başka delillere de ulaşıldığını ama bugün sadece birini paylaşacağını belirten Yıldırım, "3 Temmuz yargılamasını yapan, kapatılan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nin UYAP formatında yazılı olan gerekçeli kararı word formatına dönüştürüldüğünde, belgenin hazırlanma bilgileri çıkmaktadır. Buna göre gerekçeli kararın oluşturma tarihi 16.06.2009 dur. Son değişiklik tarihi 10.08.2012, son yazdırma tarihi 10.08.2012'dir. Bu belge, Adalet Bakanlığı elinde olan UYAP sisteminde bu şekilde kayıtlıdır. Bizimkine benzer bir inceleme, Adalet Bakanlığı tarafından yapıldığında bizim elde ettiğimizden daha kapsamlı ve aydınlatıcı delillere kolaylıkla ulaşılabilmesi mümkündür. Benim; İlhan Bey’in, Şekip Bey’in, diğer dava arkadaşlarımızın ve 100’e yakın şikayetçinin yapmış olduğu şikayet üzerine yargılanan FETÖ’cü emniyet görevlilerinin ve FETÖ üst yönetiminin davasında karar çıkmış ve Türk Adaleti çok ağır cezalara hükmederek sorumlular cezalandırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Şenes Erzik ve Mehmet Ali Aydınlar

ŞENES ERZİK VE MEHMET ALİ AYDINLAR'A SESLENDİ

3 Temmuz davasında yaşanan durumlarla ilgili konuşan Aziz Yıldırım, "Tekrar ve ısrarla söylüyorum, 3 Temmuz davası, benim, arkadaşlarımın ve ailelerinin çok ağır maddi ve manevi bedeller ödediği bir davadır ve bizler, bu davanın hangi noktasında olmamız gerekiyorsak en başından beri o noktadayız. Aynı zamanda bu süreçte bizimle birlikte gözyaşı döken çocuklar için, acı çeken camiamızın tüm bireyleri için bu mücadeleyi sürdürme kararlığındayız. Benim ve arkadaşlarımın bu konudaki söylemleri, mücadeleleri bellidir. Bu mücadeleden ve söylemlerimden bir adım geri çekilmem de asla mümkün değildir. Herkes bunu böyle bilmelidir" dedi.

Erzik ve Aydınlar'a seslenen Yıldırım, "Bu felsefeden hareketle, dönem içerisinde UEFA yönetiminde bulunan Şenes Erzik ve dönemin TFF Başkanı Sayın Mehmet Ali Aydınlar’a da sormak isterim, 'CAS Davası’nın geri çekilmesi neden talep edildi? Davanın geri çekilme nedeni olarak gösterilen ülke menfaati neydi ve bu menfaat elde edilebildi mi? O süreçte neler yaşandı?' Bu soruların cevaplarının tüm şeffaflığıyla Fenerbahçe camiası ve kamuoyuyla paylaşılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"CİNAYET GİRİŞİMİ FAİLİ MEÇHUL KALMAMALIDIR"

Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan saldırı girişimiyle ilgili konuşan Aziz Yıldırım, "4 Nisan 2015’te Sürmene’de takım otobüsümüze yapılan silahlı saldırının faillerinin bulunması gerekmektedir. Camiamızın bu konuda büyük beklentileri vardır. Şampiyonluğumuza mal olan saldırını faillerinin, onları kullananlarının bulunup, söz konusu saldırının bütün boyutları ile aydınlatılması kamuoyu vicdanın rahatlaması için elzemdir. İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere, konuyla ilgili devlet birimlerine çağrımız, bu cinayet girişiminin faili meçhul kalmaması adına gerekli çalışmaları titizlikle yürütülmesi ve konunun tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturulmasıdır" diye konuştu.

Aziz Yıldırım: Bize bu acıları yaşatanların hesap verme vakti Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetici arkadaşları, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin haklarındaki beraat kararını onamasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Yargıtay, Aziz Yıldırım'ın beraat kararını onadı Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Futbolda şike davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 5 sanık hakkında verilen beraatleri onadı.