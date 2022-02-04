Türkiye Gazetesi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin 2003 doğumlu genç file bekçisi Bartu Kulbilge, Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Bartu Kulbilge ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Fenerbahçe'de bu sezon yaşanan sakatlıklar sonrası kadroya giren ancak forma şansı bulamayan Bartu Kulbilge, böylece sarı lacivertli kulübe veda etmiş oldu. Boluspor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe'de forma giyen Bartu Kulbilge ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı.

BARTU KULBİLGE KİMDİR?

2003 yılında Bursa'da doğan genç kaleci, Çengelköy altyapısında futbola başladı. Daha sonra Fenerbahçe’ye transfer olan Kulbilge U15, U17 ve U19 takımlarında görev yaptıktan sonra 2020-2021 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı.

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