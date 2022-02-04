Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'den Türk aşısı TURCOVAC'a destek geldi. Ligde yer alan takımlar 24 ve 25. hafta maçlarına, formalarında TURKOVAC aşısının tanıtım reklamıyla çıkacak.

BİRÇOK 1. LİG EKİBİ DE MİLLİ AŞININ REKLAMINI YAPACAK

Türkiye Futbol Federasyonundan alınan bilgiye göre TURKOVAC ve aşı farkındalığı oluşturmak için Süper Lig takımları forma reklam alanlarını TURKOVAC'a ayıracak. Kulüpler; göğüs, sırt, kol ve şort reklamlarında milli aşıya yer verecek.

TURKOVAC tanıtımlı formalarını hazırlayan 15'e yakın Süper Lig takımı 24. hafta, diğer takımlar da 25. hafta maçlarına bu şekilde çıkacak.

Spor Toto 1. Lig'de de birçok takım TURKOVAC tanıtımına yer verecek.

Yerli aşı TURKOVAC'ın 81 ile dağıtımı başladı Türkiye’nin yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın yeni serilerinin Türkiye'deki şehir hastanelerine sevkiyatı başladı. Ankara’da yer alan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu’na getirilen aşılar buradan soğuk zincir bozulmadan özel araçlarla 81 ile dağıtılıyor.

Prof. Dr. Özdarendeli: Alfa ve Delta'ya karşı TURKOVAC koruyucu olduğunu gösterdi Yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, “Alfa ve Delta'ya karşı TURKOVAC koruyucu olduğunu gösterdi” dedi, Omicron varyantı ile ilgili çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı.

Dünyada bir ilk: Turkovac'ta mRNA çalışması Türkiye'nin yerli Covid-19 aşısı Turkovac için antikor seviyesini ölçen mRNA üzeri inaktif çalışmalarının bugün başlaması bekleniyor.