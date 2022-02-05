Türkiye Gazetesi

Hareketli geçen transfer sezonunda, haberler art arda geliyor. Bu kapsamda açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü, altyapısında yetişen Muhammed Gümüşkaya'yı, GZT Giresunspor'a kiraladı.

GÜMÜŞKAYA'NIN FENERBAHÇE KARNESİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol akademimizin son dönemde yetiştirdiği yıldızlardan olan Muhammed Gümüşkaya'nın kariyer gelişim planlaması çerçevesinde, oyuncumuzun ligin geri kalan bölümünde Giresunspor'a kiralık olarak verilmesi kararlaştırılmıştır. Sarı-lacivertli formamıza uzun yıllar hizmet edeceğine inandığımız Muhammed'e sakatlıktan uzak başarılı bir dönem diliyoruz." denildi.

21 yaşındaki oyuncu, bu sezon sarı-lacivertli formayla ligde 11, kupada 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6 olmak üzere toplam 18 maça çıktı.

Giresunspor aldığı haberle yıkıldı! Yeni transferi Jean Pyerre'de tümör tespit edildi Giresunspor’la 1,5 yıllık sözleşme imzalayan 23 yaşındaki futbolcu Jean Pyerre’dan kötü haber geldi. Son sağlık kontrollerinden geçen Pyerre’in testislerinde tümör tespit edildi. Tespit edilen hastalığın ardından 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Burak Elmas müjdeyi duyurmuştu: Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı Galatasaray Kulübü, Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş KAP'a bildirdi, Rize imzayı attrıdı: İşte Gedson transferinin detayları Beşiktaş'ın, Benfica'dan bonservisini aldığı ve bu sezonu kiralık olarak Çaykur Rizespor'da geçirecek olan Gedson Fernades transferinin detaylarını, KAP'a bildirdi.