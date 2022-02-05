Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi dünkü idman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Ortalığı karıştıran Gedson Fernandes transferiyle ilgili konuşan Çebi “Gedson bizim geçen sezondan bu yana transfer etmek istediğimiz birisiydi, o zaman şartlar uygun olmadı. Yoksa bir başka takımın ilgilenmesi neticesinde talep ettiğimiz, almak için yola çıktığımız bir futbolcu değil. Galatasaray yönetimi istememiş olabilir, almamış olabilir. Başkan’ı böyle ifade edebilir, doğrudur da. Gedson transferi ne Beşiktaş’ı olduğu yerden yukarı çeker ne de transferi yapamayan Galatasaray’ı aşağı çeker” dedi.

Benim hocam Karaveli

Luis Suarez ve Lacazette iddialarına da cevap veren Başkan Çebi “Elimizdeki alternatifleri, marka olabilecek isimlerden seçeceğiz. Takıma ağabeylik yapabilecek isimler de olabilir” sözlerini kullandı. Önümüzdeki sezonun takımı için çalıştıklarını söyleyen Başkan “Avrupa maçları erken başlıyor. Sıkıntı yaşamamak için transferleri ilk kampa yetiştirmek istiyoruz. Bu plan çerçevesinde hareket ediyoruz” dedi. Şenol Güneş iddialarından bıktığını da sözlerine ekleyen Çebi “Şenol Hoca’yı severiz. Kıymetlidir. Ama benim hocam Önder Karaveli’dir” diyerek tartışmalara noktayı koydu.

Hazır gelecek

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Gedson Fernandes ile ilgili olarak “Umuyoruz ki Çaykur Rizespor’da maç eksiğini giderecek ve gelecek sezondan itibaren takımımızın çok önemli parçalarından biri olacak” dedi. Kazancı, gelecek sezonun kadrosunu olabildiğinde erken oluşturmak istediklerini ve birkaç ay içinde transferlerin olabileceğini söyledi.

KADRO DIŞILARA SERT TEPKİ

Kadro dışı kalan Ljajic, Lens ve Douglas’a sert çıkan Ahmet Nur Çebi, “Maalesef gitmiyorlar. Nasıl bir futbolculuk, nasıl bir anlayış, nasıl bir profesyonellik, mesleklerine nasıl bir saygıları var ben anlamıyorum. Yan tarafta koşarak iki senedir para almayı içlerine sindiren arkadaşlarla yollarımızı ayırmakla doğru yapmışız” dedi.

Gedson’dan kafa karıştıran Beşiktaş açıklaması! Taraftarlar ne olduğunu anlayamadı Sürpriz bir şekilde Gedson Fernandes’i kadrosuna katan Çaykur Rizespor, basın toplantısı düzenledi. Yeni sezon için Beşiktaş’la anlaşmaya varan Portekizli yıldız, basın toplantısında yaptığı açıklamalarla kafaları karıştırdı. Beşiktaş’la ilgili sorulara cevap vermeyen Gedson, "Şu an Rizespor'un oyuncusuyum. Bir süre sonra transferimle alakalı başka şeyler olacak." sözleriyle kafalarda soru işareti oluşturdu.

Beşiktaş'da sırada Onyekuru var Gedson Fernandes’i Aslan’ın elinden alan siyah beyazlılar Onyekuru’ya da kanca attı. Yunanistan’da mutsuz olan Nijeryalı yıldız da Beşiktaş’ta oynamak istediğini söyledi