Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz süreciyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. “3 Temmuz süreci kendisini Fenerbahçeli olarak tanımlayanlar için gerçek bir turnusol kâğıdı olmuştur” diyen Aziz Yıldırım “Hakkımızda verilen beraat kararlarının, 20 Aralık 2021 tarihinde Yargıtay tarafından onanması ile on yıldır devam eden süreç lehimize sona ermiştir. Bu dava 15 Temmuz darbe girişimine giden yolda FETÖ’nün kilometre taşlarındandır” değerlendirmesinde bulundu.

CAS niye çekildi?

Yıldırım “Süreç boyunca görevini kötüye kullanan herkes hakkında dava açacağız. Bunların içinde gazeteci, spor yazarı, yorumcu, TFF yöneticisi ve çalışanları, İlhan Helvacı, Lütfi Arıboğan, Ebru Kökal, Yunus Egemenoğlu, UEFA müfettişi Pierre Cornu, yasa dışı dinleme yapanlar var. Şenes Erzik ve dönemin TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’a soruyorum; CAS davasının geri çekilmesi neden talep edildi. Sebep olarak gösterilen ‘ülke menfaatleri’ nelerdi?” ifadelerini kullandı.

RAKİP BAŞAKŞEHİR

Fenerbahçe, bugün sahasında karşılaşacağı Başakşehir’i yenerek aranın ardından lige üç puanla başlamak istiyor. Sarı lacivertli takımda tedavileri devam eden kaleci Altay Bayındır, Mesut Özil, Novak, Luiz Gustavo, hasta olan Rossi ve sarı kart cezalısı Serdar Aziz forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Mert Hakan Yandaş, teknik heyetin görev vermesi hâlinde forma giyebilecek.

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