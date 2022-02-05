Türkiye Gazetesi

Milli maçlar nedeniyle liglere ara verilen arada Barcelona’ya giden Lionel Messi, takım arkadaşlarına dert yandı. Yemekte eski takım arkadaşlarıyla buluşan Arjantinli yıldız, PSG’ye uyum sağlayamadığını ve mutsuz olduğunu dile getirdi.

PSG’DE MUTSUZ

El Confidencial'ın haberine göre, milli maçlar için liglere ara verilen kısımda Barcelona’ya giden Lionel Messi, eski takım arkadaşları Busquets, Jordi Alba ve Xavi ile yemekte bir araya geldi. Arjantinli yıldız, arkadaşlarına PSG’de mutsuz olduğunu ve takıma alışamadığını açıkça dile getirdi.

Eski takım arkadaşlarıyla yemekte buluştu.

BARCELONA’YI ÖZLEDİ

Yemekte eski takım arkadaşlarıyla sohbet eden Arjantinli yıldız, farklı bir ülkeye ve takımlara uyum sağlamanın çok zor olduğunu belirtti. Ayrıca Messi’nin Barcelona’yı özlediğini ve geri dönmek istediği belirtildi.