Türkiye Gazetesi

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un altyapısında görev alan Egehan Has, üzerinde 'Galatasaray' yazan tişört ile paylaşım yapması nedeniyle Eskişehirspor'dan gönderilmişti.

Siyah-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Eskişehirsporumuz altyapı oyuncularından Egehan Has'ın özel bir spor salonunda başka bir takım tişörtüyle sosyal medya hesaplarında paylaşım yapması sebebiyle kulübümüzle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanılmıştı.

"KOVULDUĞUMU TWITTER'DAN ÖĞRENDİM"

Bireysel olarak antrenman yaptığı sırada Galatasaray tişörtü giymesi nedeniyle takımdan gönderilen Egehan Has, sarı kırmızılıların kendisi için devreye girdiğini belirtti. Olayla ilgili TV100'e konuşan genç futbolcu, "Eskişehirspor'dan kovulduğumu Twitter'dan öğrendim. Hiçbir hoca ne ailemi aradı, ne beni aradı. En azından arayıp söyleyebilirlerdi" dedi.

"GALATASARAY YÖNETİMİ BANA ULAŞTI"

Egehan Has Galatasaraylı bir Genel Kurul üyesinden altyapıya davet aldığını belirterek, "Galatasaray yönetimi bana ulaştı. Genel Kurul üyesi bir abimiz diyelim. Galatasaray'a gelmek ister misin? diye sordu. Neden istemeyeyim dedim. Tekrar aradı ve 'Galatasaray'a ne zaman gelmek istersen kapımız sana açık' dedi. İnşallah Pazartesi gideceğim." ifadelerini kullandı.

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