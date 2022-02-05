Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga’nın 23’üncü haftasında Getafe sahasında ligin son sırasında yer alan Levante’yi konuk etti. Maçın 1’inci dakikasında sahneye çıkan Enes Ünal, attığı 2 şık golle geceye damga vurdu.

ENES ÜNAL GOLLERİYLE DEVLEŞTİ

1’inci dakikada sahneye çıkarak şık bir kafa golüyle fileleri havalandıran Enes Ünal, 29’uncu dakikada Mathias Olivera'nın asistinde kaleci Aitor Fernandez'i bir kez daha avladı ve farkı 2'ye çıkarttı. Maçta son sözü ise 90+4'te Carles Alena söyledi.

Attığı 2 şık golle takımını sırtladı.

KUNTZ TRİBÜNLERDEN İZLEDİ

Öte yandan A Milli Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz da maçı tribünlerden izledi. Son haftalarda formda olan Enes Ünal, oynadığı son 12 maçta 9 kez fileleri havalandırarak dikkatleri üzerine çekti.

Maçı tribünlerden izledi.