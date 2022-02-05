Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de heyecan 24'üncü hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Gaziantep FK, evinde konuk ettiği Sivasspor'u 5-1 mağlup etti. Bol gollü geçen karşılaşma ile kırmızı beyazlılar ligde bu sezon 7. yenilgisini aldı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada ve 42. dakikalarda Djilobodji, 12. dakikada Muhammet Demir, 70. dakikada Maxim (penaltıdan) ile 76. dakikada Furkan Soyalp kaydetti. Sivasspor'un tek golü ise 29. dakikada Goutas'tan geldi.

Sivasspor, bu karşılaşma ile ligdeki 23'üncü maçına çıkarken 31 puanda kaldı, Gaziantep FK ise puanını 35'e yükseltti.

YATABARE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sivasspor’un golcü futbolcusu Mustapha Yatabare, karşılaşmanın 63'üncü dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü. Yatabare, gelecek hafta Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Maxim'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa penaltı noktasında iyi yükselen Figueiredo'nun kafa vuruşu direkten döndü, dönen topu önünde bulan Papy düzgün bir vuruşla ev sahibini öne geçirdi.1-0

12. dakikada Maxim'in pasıyla sıfıra inen Kitsiou'nun ortasında kale önünde iyi yükselerek kafa vuruşunu yapan Muhammet Demir meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

17. dakikada Halil İbrahim'in ceza sahası içi solundan penaltı noktasına yerden çevirdiği topu önünde bulunan Figueiredo'nun yaptığı vuruş yan direkten oyun alanına geri döndü.

28. dakikada Faycal Fajr'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Gaziantep savunmasından önce iyi bir kafa vuruşu yapan Goutas, topu uzak köşeden ağlara göndererek farkı bire indirdi. 2-1

41. dakikada orta alanda rakipten topu kapan Muhammet Demir'in uzaklardan çektiği çok sert şut kaleciden döndü, dönen topu bir kez daha tamamlayarak filelere gönderen Papy farkı tekrar ikiye çıkardı. 3-1

45. dakikada Gaziantep FK'nın Kitsiou ile bulduğu dördüncü gol VAR incelemesi sonrası faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

63. dakikada yapılan VAR incelemesi sonrası Sivassporlu Yatabare direkt kırmızı kart gördü.

66. dakikada Sivasspor'un Kayode ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

68. dakikada Gaziantep FK Furkan Soyalp'e ceza sahası içinde yapılan müdahale sonrası penaltı kazandı.

69. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak farkı üçe çıkardı. 4-1

76. dakikada orta alandan aldığı topla rakip ceza sahasına doğru ilerleyen Furkan'ın ceza yayı önünden yaptığı plase vuruş filelerle buluştu. 5-1

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Alpaslan Dedeş xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Stelios Kitsiou xxx, Papy Djilobodji xxx, Alin Tosca xxx, Ertuğrul Ersoy xxx, Halil İbrahim Pehlivan xx (Hamza Mendyl dk. 27 xxx), Amedej Vetrih xxx (Doğan Erdoğan dk. 82 x), Furkan Soyalp xxx (Alexander Merkel dk. 82 x), Alexandru Maxim xxx (Recep Niyaz dk. 70 xx), Joao Figueiredo xxx (Angelo Sagal dk. 82 x), Muhammet Demir xxx

Yedekler: Mustafa Bozan, Oğuz Ceylan, Steven Caulker, Luka Stankovski, Torgeir Börven

Teknik Direktör: Erol Bulut

DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural x, Ahmet Oğuz xx, Caner Osmanpaşa x, Dimitris Goutas xx, Uğur Çiftçi x, Isaac Cofie xx, Koray Altınay x (Olarenwaju Kayode dk. 46 x), Faycal Fajr xx (Ziya Erdal dk. 80 ?), Kerem Atakan Kesgin x (Sefa Yılmaz dk. 70 x), Pedro Henrique x (Max Gradel dk. 46 x), Mustapha Yatabare x

Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Özkan Yiğiter, Jorge Felix

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Papy Djilobodji (dk. 6 ve 41), Muhammet Demir (dk. 12), Maxim (dk. 69 pen.), Furkan Soyalp (dk. 75) (Gaziantep FK), Dimitris Goutas (dk. 28) (Sivasspor)

Kırmızı Kart: Mustapha Yatabare (dk. 63) (Sivasspor)

Sarı Kartlar: Muhammet Demir, Amedej Vetrih, Stelios Kitsiou, Angelo Sagal (Gaziantep FK), Isaac Cofie, Max Gradel, Caner Osmanpaşa (Sivasspor)

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