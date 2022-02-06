Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş bugün sahasında Antalyaspor’u farklı yenmek istiyor. Lige verilen arada Antalya’da kamp yapan siyah beyazlılar, son maçlarda yaşanan gol problemini çözmek için ağırlıklı olarak hücum çalıştı. Batshuayi’nin daha verimli olması için çeşitli sistemler denendi. Kenar beklerin de hücuma daha fazla katkı vermesiyle kapanan savunmaları açmanın yolları arandı. Teknik Direktör Önder Karaveli, bu akşam çalışmalarının karşılığını almak istiyor.

Tribünler dolacak

Kötü geçen sezonda yine de Süper Kupa’yı almayı başaran siyah beyazlılar, kalan haftalarda Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmak ve maksimum galibiyet sayısına ulaşarak Avrupa kupaları için ligi en iyi yerde bitirmek amacında. Gedson transferinin etkisi ve Çarşı’nın lideri Alen Markaryan’ın dönecek olmasıyla bugün stadın tamamen dolması bekleniyor. Siyah beyazlı takım da bu sıcak atmosferde taraftarına hem galibiyet hem de bol gol izletmek amacında.

Gedson’dan kafa karıştıran Beşiktaş açıklaması! Taraftarlar ne olduğunu anlayamadı Sürpriz bir şekilde Gedson Fernandes’i kadrosuna katan Çaykur Rizespor, basın toplantısı düzenledi. Yeni sezon için Beşiktaş’la anlaşmaya varan Portekizli yıldız, basın toplantısında yaptığı açıklamalarla kafaları karıştırdı. Beşiktaş’la ilgili sorulara cevap vermeyen Gedson, "Şu an Rizespor'un oyuncusuyum. Bir süre sonra transferimle alakalı başka şeyler olacak." sözleriyle kafalarda soru işareti oluşturdu.

Beşiktaş'da sırada Onyekuru var Gedson Fernandes’i Aslan’ın elinden alan siyah beyazlılar Onyekuru’ya da kanca attı. Yunanistan’da mutsuz olan Nijeryalı yıldız da Beşiktaş’ta oynamak istediğini söyledi