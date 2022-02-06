Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Yine hasret, yine hüsran. Vitor Pereira’yı kovduktan sonra da beklenen çıkışı yakalamayan Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetimindeki ilk yenilgisini de Kadıköy’de yaşadı. Antalya’da takımın ancak yarısıyla kamp yapabilen sarı lacivertli ekip, önemli eksiklerle çıksa da sahaya; umut doluydu Başakşehir karşısında. Ancak Emre Belözoğlu eski takımının kalbini kırmaktan çekinmedi.

Direkleri dövdüler

Yüksek tempoda oynandı maç, çetin ikili mücadeleler, hızlı ataklar, güzel pas trafikleri izledik. Oyun kurgusu olarak Başakşehir galibiyete daha yakın taraf olduğunu ilk dakikadan itibaren hissettirirken, Fenerbahçe de can yakabileceğinin sinyallerini veriyordu. Tribünleri heyecanlandıran ilk pozisyon 18’de Aleksic’in yan direği yalayarak auta çıkan şutu oldu. 47’de ise Berisha’nın frikiği üst direkte patladı.

Berkay’dan resital

İkinci yarıya İrfan Can-Ozan Tufan değişikliğiyle başlayan Fenerbahçe’den daha güçlü bir duruş bekleniyordu ki; 61’de Chadli’den aldığı topla ceza sahası içinde mini bir resital sunan Berkay, sert bir vuruşla tabelayı değiştirdi: 1-0.Seri değişikliklerle oyuna tutunmaya çalışan Fenerbahçe’nin ne fizik ne oyun gücü skor üretmeye yetmedi. Kadıköy tribünleri yine istifa sesleriyle inlerken taraftarın yüzünde hüzün vardı.

Kanarya'ya dost darbesi!

Fenerbahçe, eski hocaları Erol Bulut, Aykut Kocaman, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'na karşı 4 maçta 11 puan kaybetti. Erol Bulut'a karşı çıktığı maçta Gaziantep'e 3-2 kaybeden Fenerbahçe, Aykut Kocaman'a karşı Medipol Başakşehir'e de 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

4 maçta 3 mağlubiyet

Sarı lacivertliler, Volkan Demirel'in çalıştırdığı ve maç içerisinde 9 kişi kalan VavaCars Fatih Karagümrük'e karşı sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, son olarak eski teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

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