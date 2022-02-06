Türkiye Gazetesi

Takımın başına geçmesiyle istikrar yakalayan Acun Ilıcalı, Hull City’le ilk yenilgisini aldı. İngiltere Championship'in 30. Haftasında evinde Preton'u ağırlayan Hull City, maçı 1-0’lık skorla kaybetti. Alınan mağlubiyetle yenilmezlik serisi bozuldu.

İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Karşılaşmada büyük çekişmeler yaşanırken, Preston 51’inci dakikada Cameron Archer’in golüyle galibiyeti aldı. Alınan mağlubiyetle ilk kez mağlup olan Hull City, 32 puanda kaldı. Preston ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 41 puana yükseldi.

İlk mağlubiyetini aldı.