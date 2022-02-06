Türkiye Gazetesi

Afrika Uluslar Kupası’na ev sahipliği yapan Kamerun, Ahmadou Ahidjo Stadı'nda oynanan üçüncülük maçında Burkina Faso ile karşılaştı. Maçta heyecan dolu anlar yaşandı.

OYUNA GİRMESİYLE HİKAYEYİ TERSİNE ÇEVİRDİ

Burkina Faso, 24’üncü dakikada Steeve Yago'nun golüyle Burkina Faso 1-0 öne geçerken ilk yarının duraklama anlarında Kamerun kalecisi Onana'nın kendi kalesine attığı golle skor 2-0'a geldi. Durumun kötüye gitmesiyle Kamerun’dan Aboubakar hamlesi geldi. İkinci yarıda oyuna dahil olan Vincent Aboubakar hikayeyi tersine çevirdi.

Aboubakar attığı gollerle takımını sırtladı.

2 GOL BİRDEN ATTI

Yaptığı hamlelerle 71’inci dakikada farkı bire indiren Kamerun, eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın 85 ve 87’nci dakikalardaki golleriyle beraberliği yakaladı.

TURNUVADA ÜÇÜNCÜ OLDULAR

Normal sürede 3-3 sona eren karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibini 5-3 üstünlük sağlayan Kamerun, turnuvanın üçüncüsü oldu.

8 GOLLE LİDER

Turnuvada attığı 8 golle gol krallığında lider olan Vincent Aboubakar’ı takım arkadaşı Ekambi 6 golle takip ediyor. Finalde bir aksilik yaşanmazsa Aboubakar, turnuvayı gol kralı olarak tamamlayacak. Senegal - Mısır finalinde oynayacak futbolculardan Aboubakar'a en yakın isim Senegalli Sadio Mane. Ancak 3 golü bulunan yıldız futbolcunun Aboubakar'ı yakalaması için 5 gole ihtiyacı var.