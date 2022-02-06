Süper Lig’in 24’üncü haftasında Başakşehir’e 1-0’lık skorla yenilen Fenerbahçe’de kötü haberler üst üste geliyor. İlk yarıda bir pozisyonda omuzunda sıkıntı yaşayan İrfan Can Kahveci, ikinci yarıya çıkamadı. Yerini yeni transfer Ozan Tufan’a bıraktı.
OMUZUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ
Maçta kendisini deneyen İrfan Can, riske girmeden oyundan çıktı. Ancak 26 yaşındaki futbolcudan kötü haber geldi. Omuzunda kırık tespit edildi.
Omuzunda kırık tespit edildi.
Fenerbahçe'den İrfan Can açıklaması:
"Oyuncunun omuz başında ayrılmamış kırık tespit edildi. Medipol Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir."