Türkiye Gazetesi

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'ya dünya devi talip oldu. Sezon başında transfer olduğu ekipte mutsuz olduğu konuşulan ve ayrılmak istediği iddia edilen dünyaca ünlü yıldızın bir sonraki durağının Paris Saint Germain olabileceği belirtildi.

DİĞER ADAY ERIK TEN HAG

Daily Mirror'da yer alan haberde, Paris Saint Germain cephesinin Cristiano Ronaldo için sezon sonunda Mauricio Pochettino'yu takasta önerebileceği yazıldı. Bunun 'futbol tarihinde daha önce görülmemiş bir takas teklifi' olduğu belirtilirken, teknik direktör Mauricio Pochettino'nun takasta kullanılacağının iddia edilmesi büyük şaşkınlığa neden oldu.

Geçtiğimiz aylarda göreve başlayan Ralf Rangnick'in sezon sonunda teknik direktörlük koltuğundan ayrılacak olması nedeniyle arayışlarını sürdüren Manchester United'ın listesinde Mauricio Pochettino'yla birlikte Ajax'ın teknik direktörü Erik ten Hag da yer alıyor.

MESSI'YLE BULUŞACAKLAR

Eğer bu transfer gerçekleşirse Cristiano Ronaldo, yeşil sahalardaki ezeli rakibi Lionel Messi ile aynı takımda görev alacak. Bu ikiliye bir başka süper yıldız Neymar da eşlik edecek.

Sezon başında Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, bu sezon 25 maçta görev alırken 14 gol ve 3 asist kaydetti.

İngiliz ekibinde Ronaldo krizi kapıda: Birinci kaptan olamaz Manchester United'da mutsuz olduğu iddia edilen ve geçen hafta Harry Maguire'ın yokluğunda sahaya kaptan olarak çıkan Cristiano Ronaldo cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Alman teknik adam Ralf Rangnick, yıldız futbolcunun bazı açıklamalarına tepki gösterdi ve "Ronaldo, şu anda United'ın birinci kaptanı olamaz" ifadelerini kullandı.