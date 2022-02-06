Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’yi kendi sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, aldığı kritik 3 puanla üst sıralara tırmanmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertli ekibin efsane oyuncusu Emre Belözoğlu, attıkları golde sevinmeyerek alkış topaldı. Maçın ardından ise Başakşehir kulübü sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

“HOCAMIZ SÖYLÜYOR BERKAY SONUÇLANDIRIYOR”

Başakşehir kulübü tarafından paylaşılan videoda, Fenerbahçe'ye atılan golün nasıl kurgulandığı gösterildi. Paylaşımda, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu söylüyor, Berkay Özcan sonuçlandırıyor" ifadesi yer aldı.

Başakşehir'in paylaşımı.

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Fenerbahçe Kadıköy'de Başakşehir'e mağlup oldu Emre Belözoğlu eski takımını üzdü. Aleksic ve Berisha'nın birer topunun direkleri dövdüğü maçta Berkay usta işi golüyle Kadıköy'ü yıktı. Fener, İsmail Hoca'yla çıktığı dört maçta 1 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı, 7 puan bıraktı