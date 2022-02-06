Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadele 0-0'lık beraberlik ile sona erdi.



BEŞİKTAŞ DİREKLERE TAKILDI

Beşiktaş, maç boyunca Antalyaspor kalesini abluka altına almasına rağmen direkleri geçemedi. Beşiktaşlı futbolcular maçta iki kez direğe takıldı. Siyah beyazlılar maçta 2 kez penaltı beklese de VAR hakemi Özgür Yankaya, bu pozisyonlarda penaltı olmadığına karar verdi.

10 KİŞİ KALDILAR

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic 90+6'da gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Beşiktaş, puanını 37'ye yükseltti. Siyah beyazlılar hafta Adana Demirspor'a konuk olacak.



BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, 23. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına göre 3 farklı isimle sahada yer aldı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Önder Karaveli, sakatlıkları nedeniyle Antalya kampındaki çalışmalardan uzak kalan Josef de Souza ile Rachid Ghezzal'i Fraport TAV Antalyaspor maçında yedek soyundurdu. Karaveli, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Kenan Karaman'a da 24. hafta mücadelesinde yedekler arasında yer verdi. Beşiktaş'ta bu oyuncuların yerine ilk 11'de Francisco Montero, Can Bozdoğan ve Emirhan İlkhan ilk 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor karşısında üçlü savunmayla mücadele etti. Necip Uysal, Domagoj Vida ve Francisco Montero, Ersin Destanoğlu'nun önünde rakip atakları önlemeye çalıştı. Bu oyuncuların önünde Valentin Rosier, Miralem Pjanic, Can Bozdoğan ve Rıdvan Yılmaz görev aldı. Alex Teixeira ve Emirhan İlkhan hücuma destek vermeye çalışırken, Michy Basthuayi de gol aradı. Beşiktaş'ta Emirhan Bilgin, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Cyle Larin, Welinton ve Güven Yalçın ise yedekler arasında görev bekledi.



TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Bu sezon tribünlerin boş kalması nedeniyle sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor maçında taraftarların büyük desteğini arkasına aldı. Vodafone Park tribünlerini dolduran siyah-beyazlılar, maç öncesinden itibaren takımlarına destek vermeye çalıştı.



BEŞİKTAŞ'TAN PENALTI BEKLENTİSİ

Beşiktaş, 37. dakikada penaltı bekledi. Domagoj Vida ile Güray Vural hava topuna yükseldi. Vida'nın kafa vuruşunda top Güray'dan döndü. Beşiktaşlı futbolcular, Güray'ın topa eliyle dokunduğunu belirterek penaltı bekledi. İlk kez Beşiktaş'ın stadında bir maça çıkan orta hakem Abdülkadir Bitigen, pozisyon için VAR'la görüştü. VAR hakemi Özgür Yankaya, pozisyonda elle oynama olmadığını Abdulkadir Bitigen'e iletti. Oyunun devam etmesine Beşiktaşlı taraftarlar ve tribünler tepki gösterdi.



Beşiktaş şölene hazır Siyah beyazlılar lige verilen arada bol bol hücum çalıştı. Taraftar grubu Çarşı uzun bir aradan sonra tribüne dönüyor, biletlerin çoğu tükendi…



Beşiktaş'da sırada Onyekuru var Gedson Fernandes’i Aslan’ın elinden alan siyah beyazlılar Onyekuru’ya da kanca attı. Yunanistan’da mutsuz olan Nijeryalı yıldız da Beşiktaş’ta oynamak istediğini söyledi