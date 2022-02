Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin büyük bir heves, emek ve bonservis bedeliyle transfer ettiği İrfan Can Kahveci sakatlıktan kaçamıyor. Galatasaray’ın elinden kapılan millî yıldız, eski takımı Başakşehir’e karşı ilk on birde sahaya çıktığı maçı sakatlık sebebiyle tamamlayamamıştı. İrfan’ın dün çekilen MR sonucunda omuz başında kırık tespit edildi. Fenerbahçe’de altıncı defa sakatlık yaşayan İrfan Can, ceza ve korona da eklenince, bu süreçte oynanan 53 maçın 21’inde forma giyemedi.

Trabzon beklentisi

Tedavisine hemen başlanan İrfan Can’ın Trabzonspor maçına yetişmesi bekleniyor. Bu da tecrübeli oyuncunun iyi ihtimalle, kupadaki Kayseri ile ligdeki Giresun, Hatay ve Kasımpaşa karşılaşmalarında forma giyemeyeceği anlamına geliyor. İlk sezonunda 12 maçta görev alıp 2 asist yapan İrfan Can, bu sezon 19 karşılaşmada 2 gol, 5 asistlik katkı sağladı. İsmail Kartal’ın gerçek mevkiine çekip, hücum liderliği görevini verdiği İrfan’ın sakatlanması planları yine bozmuş oldu.

GENEL KURUL ÇAĞRISI

Fenerbahçe kongre üyeleri, tribünlerin istifaya davet ettiği Başkan Ali Koç’a genel kurul çağrısında bulundu. Dernekler, olağanüstü kongre için imza çalışmalarına başlarken, kongre üyesi Celal Can Uzkan, Koç’a hitaben yazdığı mektupta, “Lütfen acilen kongre kararı alınız. Güçlü bir yönetim yapıp güven tazeleyin” dedi.

