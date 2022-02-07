Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da işler iyiye gitmiyor. Domenec Torrent yönetiminde dördüncü maçına Alanya karşısında çıkan Cimbom yine galibiyetle tanışamadı ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Cimbom, 72’de on kişi kalan rakibine koskoca ikinci yarıda sadece bir şut atabildi. Düşme hattının ateşini ensesinde hisseden Aslan devre arasında yaptığı acil kodlu transferlerinden de sadece Pena’nın hazır olması tablonun vahametini gözler önüne serdi.

Direğe takıldı

Mücadele bilek güreşi havasında geçti. 90 dakika içinde iki taraf da zaman zaman kontrolü eline geçirdi, üstünlük kurdu. İlk dakikalarda iki takım birbirinin orta sahada kabul ederken ilk atak Alanya’dan geldi. 7’de Efecan’ın vuruşunu Pena çıkarttı, dönen topta Eduardo’nun vuruşu direkte patladı. 22’de Ömer’in başlattığı hızlı atakta Cicaldau boş üç arkadaşına par vermek yerine şutu tercih edince Galatasaray mutlak golden oldu.

Erken cevap

38’de ev sahibi iyiden iyiye baskıyı arttığı anda golü de buldu. Önde baskı sonrası kapılan topu Novais içeri kesti, Eduardo düzgün bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0. Sadece iki dakika sonra Kerem’in yayın üzerinden yaptığı vuruşta top defansa da çarparak ağlara gitti: 1-1. İkinci yarı Alanya 10 kişi kalmasına rağmen daha etkiliydi. 54’te Eduardo’nun kafa vuruşunu ve 78’de Davidson’nun yüzde yüzlük pozisyonlarını çıkaran Pena, Cimbom’u mağlubiyetten kurtardı.

İLK MAÇINDA GOLÜ YEDİ AMA…

Galatasaray’ın yeni transferi Inaki Pena, Alanyaspor maçında eldivenleri giydi. Yediği gole rağmen yaptığı kurtarışlarla güven veren Pena alınan 1 puanda büyük rol oynadı. Pena, beş şutun dördünü çıkarırken, bu sezon dört kurtarış yapan Muslera’yı yakaladı. Pena ayrıca 38 pasın %71’inde isabet sağladı ve bu pasların 23’ünü uzun attı.

Son ana kadar mücadele ettik!

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 1 puandan memnun olmadığını söyledi. İspanyol teknik adam “Bütün hafta bu maça çalıştık. Boşlukları iyi değerlendirmemiz gerektiğini söyledik, Oyunularım bunu yaptı. Bizim için 1 puan yeterli değil, bunları 3’er puan olarak artırmamız gerekiyor. Fizik olarak daha iyiye gidiyoruz. Son dakikalara kadar mücadele ettik. İkinci yarıda sadece 1 tane faulden pozisyon verdik” diye konuştu.

Aslan sıfır çekti!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren G.Saray, Alanya deplasmanından 1 puanla dönerken, sarı kırmızılıların yeni hocası Torrent dördüncü maçında da henüz galibiyetle tanışamadı. Maçın ilk yarısı Eduardo ve Kerem’in golleriyle 1-1 biterken Alanyaspor’da Juanfran 72’de kırmızı kart gördü. Galatasaray 10 kişi kalan rakibine karşı etkili olamadı. Sarı kırmızılılar ikinci 45’te rakip kaleye sadece tek şut çekti, net pozisyon bulamadı, korner bile kazanamadı. Galatasaray’ın gol beklentisi istatistiklere ‘0’ olarak yansıdı.