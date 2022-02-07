Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta dün liderin 21 puan gerisindeymiş gibi bir hava yoktu. Efsane tribün lideri Alen Markaryan'ın geri dönmesiyle dolu ve coşkulu tribünler önünde oynanan maçta Ghezzal ve Josef kenarda dinlenirken gözler Emirhan ve Teixeira'nın üzerindeydi. Ligde şutları en çok direğe takım olan Beşiktaş, üçlü savunma ve kalabalık orta saha ile ilk düdükten itibaren baskı kurarken 9'da yine Montero'nun kafa şutunda direği geçemedi.

Teixeira'yı gören var mı?

Antalyaspor'un sıkı presi sebebiyle Beşiktaş ilk dakikalar haricinde orta alandaki sayısal üstünlüğünü kullanamadı. Teixeira'nın sahada varlığı bile belli olmayınca Batshuayi yine istediği topları alamadı. Pjanic, "Ben defanstan top çıkarırım", Can "Oyun kurmak benim işim değil", Emirhan "Sorumluluk almak için çok gencim" der gibi gözükünce Beşiktaş'ta stoperler rakip ceza sahada en çok topla buluşan isimlerdi ilk 45'te.

Kurgu değişti

Oyun Ghezzal, Josef ve Larin'i çağırıyordu ama ikinci yarı başlarken değişiklikler saha içindeydi. Necip orta alana geçti ve dörtlü savunmaya dönüldü. Son bölümde Ghezzal, Larin, Josef ve Oğuzhan girince Beşiktaş'ın hücum gücü ciddi ölçüde arttı. Oyun siyah beyazlıların istediği kıvama gelmişken Önder Karaveli'nin, son 10 dakikada Batshuayi'yi çıkarması Kartal'ın temposunu düşürdü ve maç başladığı gibi bitti.

Beşiktaş - Antalyaspor maçı berabere bitti Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Mücadele 0-0'lık beraberlik ile sona erdi.

Beşiktaş şölene hazır Siyah beyazlılar lige verilen arada bol bol hücum çalıştı. Taraftar grubu Çarşı uzun bir aradan sonra tribüne dönüyor, biletlerin çoğu tükendi…