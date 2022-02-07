Türkiye Gazetesi

Süper Lig'deki kötü gidişatın ardından Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile anlaştı. Kartal yönetiminde de beklentilerin altında kalan sarı lacivertliler, kadroyu güçlendirmek için kolları sıvarken, ilk hedef gol yollarındaki problemi çözmek.

Serdar Dursun ve Berisha'nın formundan memnun olmayan Kartal'ın yönetimden forvet transferi istediği belirtildi. Sezonun kalanı için en uygun varyasyonu bulmaya çalışan Kartal, Valencia'yı da sol kanatta değerlendiriyor. Forvet pozisyonundan istediği verimi alamayan sarı lacivertlilerin odağındaki isim ise Diego Costa.

DIEGO COSTA İÇİN ROBERTO CARLOS DEVREDE

TV100'de ekranlara gelen ve Ertem Şener'in sunduğu programa telefonla bağlanan Diego Costa'nın menajeri Marco Kırdemir, taraftarların merakla beklediği transfere dair önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki günlerde Diego Costa ve Roberto Carlos ile birlikte yemek yiyeceklerini belirten Kırdemir, bir zamanlar Fenerbahçe forması giymiş olan efsane futbolcu Roberto Carlos'un da Costa konusunda devrede olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin bu transferde iddialı olduğunu belirten menajer Kırdemir, Olympiakos'un da golcü futbolcu için devrede olduğunu söyledi. 33 yaşındaki Brezilya asıllı İspanyol golcü, kariyerinde daha önce Atletico Madrid ve Chelsea gibi takımlarda oynamıştı.

Diego Costa'nın Fenerbahçe'ye gelme konusuna sıcak baktığı belirtiliyor

"FENERBAHÇE'YE GELMEYİ ÇOK İSTİYOR"

Marco Kırdemir, Roberto Carlos'un da Diego Costa'yı Fenerbahçe konusunda ikna ettiğini ifade ederken yaş konusundaki eleştirilere de değindi. Kırdemir, "Daniel Alves bugün 38 yaşında. Barcelona'ya geri döndü. La Liga'nın en iyi sağ beki. Atletico Madrid karşısındaki performansını gördünüz. Diego Costa daha 33 yaşında. Kendisi Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Diego Costa sürprizi! Yıldız oyuncunun kararı bekleniyor UEFA Konferans Ligi için güncel oyuncu listesini bugün teslim etmesi gereken Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gol hattındaki sorunu çözmek isteyen Sarı-lacivertli ekip, 33 yaşındaki yıldız golcü Diego Costa’ya teklifte bulundu. İspanyol yıldız yönetimden düşünmek için süre istedi.