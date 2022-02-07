Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası’nda Mısır ile Senegal karşı karşıya geldi. Senegal, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz biten maçta Mısır'ı penaltılarda 4-2 yenerek 33. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon oldu.

Kamerun'da düzenlenen final karşılaşmasını Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz cezası nedeniyle tribünden takip ederken, Mısır'da Galatasaraylı Mustafa Muhammed, Senegal'de ise Aytemiz Alanyaspor'dan Diedhiou ilk 11'de sahaya çıktı.

Mısır'ı penaltılar sonucu 4-2 mağlup eden Senegal, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı

HAKEMDEN SALAH'A İLGİNÇ TEPKİ

Karşılaşmanın 36'ncı dakikasında karşılaşmaya adeta damga vuran ilginç bir olay yaşandı. ​Kıran kırana geçen mücadelede iki takım oyuncuları da hakem Victor Gomes'e sık sık itirazda bulunurken, hakemin Salah'a gösterdiği tepki olay oldu.

Müsabakanın 36'ncı dakikasında bir pozisyon sonrası hakem Gomes'in yanına giden Salah, yoğun itirazda bulundu. İtirazlar sonrası Liverpoollu yıldıza sakin olmasını söyleyen hakem Gomes, itirazların sürmesi sonrası düdüğünü ve kartını Salah'a uzatarak "Al ve maçı sen yönet" şeklinde bir hareket yaptı.

Hakemin bu tepkisi sonrası kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Salah, daha sonra Gomes'in yanından uzaklaştı.

Afrika Kupası’nda şampiyon Senegal oldu Korona virüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası’nda Senegal şampiyonluğa uzandı.