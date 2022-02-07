Türkiye Gazetesi

Trabzonspor transfer döneminde sona gelirken, Bordo-Mavililer Anthony Nwakaeme için harekete geçti. Yıldız oyuncunun 2 aydır menajeriyle yapılan görüşmelerde sona gelindi.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

2 aydır devam eden görüşmelerde sona gelindi. Nijeryalı futbolcunun menajeri, yıllık 3 milyon Euro teklifle kapıyı aralamıştı. Yapılan teklifte pazarlık dahi yapmayan Trabzonspor yönetimi, Nwakaeme ile prensip anlaşmasına vardı.

NWAKAEME’DEN OLUMLU CEVAP GELDİ

Trabzonspor son iki sezondur yabancı oyunculara tavan fiyat olarak Nwakaeme’nin aldığı 1 milyon 500 bin Euro baz alınırken hiçbir yabancı futbolcuya bu rakamın üzerinde maaş verilmedi.

Görüşmelerde yıldız oyuncunun menajeri Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da devrede olduğu restine rağmen yapılan teklifte geri adım atmayan Başkan Ağaoğlu’na Nwakaeme’nin olumlu cevap aldıklarını söyledi.

Bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 22 maçta, 7 gol 7 asistlik performans sergiledi.

1 YILI OPSİYONLU 3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Anlaşılan sözleşmede, 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık olarak hazırlandığı öğrenildi. Sözleşme dahilinde 32 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun yıllık ücretinin yine 1 milyon 500 Bin Euro olacağı fakat bonuslarda iyileştirmeye gidileceği ifade edildi. İmzaların Konyaspor maçı öncesi atılması bekleniyor.

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