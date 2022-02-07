Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 16 puanla son sırada yer alan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı.

Türkiye'de daha önce Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük yapan Rumen çalıştırıcı, sezon ortasında Yeni Malatyaspor ile anlaşmıştı. Takımın başında 15 maça çıkabilen Marius Sumudica sadece 2 maç kazanabilirken, karşılaşmaların 10'unu kaybetti.

İLK ADAY MEHMET ÖZDİLEK

Sumudica'nın yerine gelecek isim hakkında önemli iddialar ortaya atılırken, bu isimler arasında en çok öne çıkan Mehmet Özdilek. Ayrıca Ertuğrul Sağlam'ın da teknik direktör olarak adı geçiyor.

Yarıda kalan Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçının 23 Şubat Çarşamba günü oynanacağı açıklandı.

"20 YILLIK KARİYERİMDE BÖYLE DRAMATİK DURUM GÖRMEDİM"

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldukları karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Sumudica, takımın içinde yönetimsel problemler olduğunu vurgulamıştı. Deneyimli teknik adam, "Ayrıca takım içinde de problemler var. Bu problem hakkında konuşmak istemiyorum. Bu tabii yönetimsel bir problem. Onlar bu problemi çözmeliler, ben bu takımın hocasıyım. Oyuncularımı motive etmeye çalışıyorum" demişti.

Takımın içindeki problemleri yönetimin çözmesini beklediklerini söyleyen Sumudica şu ifadeleri kullanmıştı: Uzun zamandır maaş almayan oyuncularımız var. Böyle bir takımın hocası olmak kolay değil. Benim durumumu da bilmeli. Herkes Sumudica, Sumudica diye üstüme geliyor. Benim işim de zor. Başkan elinden gelen her şeyi yapıyor. 20 yıllık kariyerimde böyle dramatik durum hiç görmedim.

Beşiktaş, Yeni Malatya'ya puan kaptırdı Eksi 5 derecede oynanan karşılaşmada Batshuayi’nin 61’de Teixeira’ya ‘çarptırdığı’ topla öne geçen siyah beyazlılar, galibiyeti koruyamadı. Necip’in Tetteh’e müdahalesinde VAR uyarısıyla gelen penaltıyı Âdem 84’te gole çevirip skoru ilan etti.