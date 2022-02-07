Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nun internet sitesinde, takım listelerinin bulunduğu sayfadaki bilgiye göre, Diagne'nin sözleşmesi bu sezon için feshedildi.

Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Galatasaray, transfer döneminde kaleye Inaki Pena’yı, orta sahaya Erick Pulgar’ı ve forvete Bafetimbi Gomis’i transfer etti. Yeni transferlerini kadroya dahil edebilmek için yabancı kontenjanından yer açan zorunda olan sarı kırmızılılar, sakatlığı bulunan Senegalli forvet Mbaye Diagne’nin sözleşmesini feshetti.

KALÇA KEMİĞİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Mbaye Diagne'nin kalça kemiğinde kırık tespit edilmiş, yıldız futbolcunun en az 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı tahmin edilmişti.

Sarı kırmızılı forma ile çıktığı toplam 62 maçta 26 gol ve 4 asist yapan Senegalli futbolcunun, Galatasaray ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray, 10 kişilik Alanyaspor'u yenemedi Ev sahibi 39’da Eduardo’nun kafasıyla öne geçti, Cimbom iki dakika sonra Kerem’le cevap verdi. 72’de Juanfran atıldı, Aslan yine de diş geçiremeyince Torrent dün de galibiyetle tanışamadı.