Yıldızlar topluluğu PSG, deplasmanda Lille ile karşı karşıya geldi. Fırtınalar estiren PSG’de Messi’nin performansı dikkat çekti. PSG’nin 5-1 kazandığı maçta Messi, 1 gol ve 1 asistle oynadı.
PSG’DE MESSI RÜZGARI
Karşılaşmanın 10’uncu dakikasında Danilo Pereira’nın golüyle öne geçen PSG, 28’inci dakikasında kalesinde gördüğü golle sarsıldı. 32’de sahneye çıkan Messi, Kimpempe’ye yaptığı asistle durumu 2-1’e getirdi. 38'de Messi şık golle 2 farklı üstünlüğü getirdi. Ardından kullandığı etkili frikik direğe takıldı.
Messi performansıyla alkış topladı.
SON SÖZÜ MBAPPE SÖYLEDİ
51’inci dakikada tekrardan sahneye çıkan Danilo Pereira, durumu 4-1’e getirdi. 67'de Mbappe son sözü söyledi. PSG sonrasında oyunu rölantiye aldı.
Frikiği direkten döndü.
BURAK YILMAZ KADRODA YER ALMADI
Zeki Çelik 90 dakika boyunca sahada yer alırken, takım arkadaşı Burak Yılmaz kadroda yer almadı. Lille tarafından Burak'ın sakat olduğu belirtildi.