Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor puanını 57’ye yükselterek liderliğini korurken üç büyüklerin zirve ile puan farklı her hafta açılıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezon 12, 14, 17, 20, 23 ve 24. haftalarda aynı anda maçlarını kazanamamaları dikkat çekti. Fenerbahçe ve Beşiktaş 24 maçtan 10 galibiyet elde erken 14 karşılaşmada 7 beraberlik 7 mağlubiyet alarak puan kaybetti.

34 YIL SONRA İLK

3 puanlık sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan itibaren bir ilk yaşandı ve ‘3 büyükler' aynı anda zirveden uzak kaldı. Son 34 yılda, 3 kulüpten en az biri ya lider durumda ya da zirvenin yakınında olmayı başarmıştı. Bu sezon zirvenin 29 puan gerisinde yer alan sarı-kırmızılılar, 2010-2011 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe'nin 36 puan arkasında ligi tamamlamıştı.

ÜÇ BÜYÜKLER ZİRVENİN ÇOK UZAĞINDA

Siyah-beyazlılar ise 1993-1994 sezonunda şampiyon Galatasaray'ın 16 puan gerisinde ligi tamamlarken, sarı-lacivertliler de 2018-2019 sezonunda zirveden 23 puan uzak kalmıştı. Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu 24. hafta sonunda Fenerbahçe 37 puanla 6., Beşiktaş aynı puanla 7., Galatasaray ise 28 puanla 13. sırada yer alıyor.