Türkiye Gazetesi

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu olan Furkan Akar, üç sporcunun yer aldığı final B serisini 1.36.052'lik dereceyle ikinci bitirdi.

Bu sonuçla olimpiyatları 7. sırada tamamlayan Akar, Final A'da Macaristan adına yarışan Shaolin Sandor Liu'nun sarı kart görmesiyle 6'ncı sıraya yükseldi.

Erkekler 1000 metrede aldığı kotayla 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan 19 yaşındaki genç sporcu, Türkiye'nin ilk olimpik kısa kulvar sürat pateni sporcusu olmuştu.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları başladı 2022 Pekin Kış Olimpiyatları, gerçekleştirilen resmi açılış töreniyle başladı. Pekin'de düzenlenen olimpiyat, 20 Şubat'ta sona erecek.