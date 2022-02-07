Türkiye Gazetesi

Afrika Uluslar Kupası’nda kurtardığı 5 penaltı ile ülkesini finale taşıyan Mısır’ın kalecisi Mohamed Gabalski, finalde penaltı atışlarında istediği performansı gösteremedi. Maçın başlarında Mane’nin penaltısı kurtaran Gabalski, uzatmalardan sonra gidilen penaltılarda Senegal’i kurtaramadı.

KOPYALARI SU ŞİŞESİNİN İÇERİSİNE İŞLEDİ

Penaltı atışları için su şişesine akıl almaz bir yöntemle kopya yerleştiren Gabalski, maçtan sonra yakayı ele verdi. Maçtan önce Senegalli oyuncuların yaptığı köşe vuruşlarını kağıda yazıp, su şişesinin içerisine işledi.

Yazdığı kopyaları su şişesinin içine ekledi.

GİZLİ OYUNU ORTAYA ÇIKTI

Senegal’in penaltılarda kupayı almasına sinirlenen Mısır kalecisi Gabalski, şişeyi sahada bıraktı. Şişeyi yerde bulan bir gazeteci ise Gabalski'nin bu çalışmasını sosyal medyadan paylaştı. Paylaşım kısa sürede dünya gündemine oturdu.

Şişeyi sahanın içerisinde unuttu.

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