Türkiye Gazetesi

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına kimin geçeceği merak konusuydu. Malatyaspor yönetimi bu noktada beklenmedik bir harekete imza attı. Sarı-kırmızılı ekipte Adem Büyük'ün, hem futbol sorumlusu hem de futbolcu olarak görev yapacağı açıklandı.

BÜYÜK'ÜN LİG KARNESİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz ile profesyonel futbolcumuz Adem Büyük arasında yapılan görüşmeler sonucunda Adem Büyük’ün Kulübümüzün Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Adem Büyük hem futbolcu hem Futbol Sorumlusu olarak takımımızda görev yapacaktır. Takım kaptanımıza yeni görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon ligde 20 maçta 5 gol ve 2 asist üretti.

Yeni Malatyaspor, Sumudica ile yollarını ayırdı Son dakika haberine göre; Yeni Malatyaspor, sezon ortasında göreve getirilen Teknik Direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

Malatyaspor'da sadık şoku! 10 gün yok Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar'ın, 10 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Malatyaspor'da Sumudica dönemi Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu.