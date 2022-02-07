Türkiye Gazetesi

Ligdeki hızlı yükselişini transfer sezonuna da yansıtan lider Trabzonspor, transfer haberlerini art arda vermeye devam ediyor. Son olarak bordo-mavili kulüp forvet oyuncusu Emrehan Gedikli'yi 4.5 yıllığına 800 bin Euro bonservis bedeliyle Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığını açıkladı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Emrehan Gedikli'nin, Kulübümüze transferi konusunda Bayer Leverkusen ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Bayer Leverkusen'e sözleşme fesih bedeli olarak, 2(İki) taksit halinde toplam 800.000.-EUR ödenecektir."

YILLIK ÜCRETİ AÇIKLANDI

"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 4.500.000.-TL garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 5.500.000.-TL garanti ücret,

2025-2026 futbol sezonu için 6.000.000.-TL garanti ücret, ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Genç golcü, Medical Park Yıldızlı Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Kontrolde eko ve efor testine tabi tutulan futbolcuya çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları yapıldı.

"BEN TRABZONLUYUM"

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Emrehan Gedikli, "Herkes biliyor, ben Trabzonluyum. Şimdiki duygularımı anlatamam, çok mutluyum, çok da heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

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